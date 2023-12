Grčija namerava 30.000 migrantom izdati dovoljenja za bivanje in delo

Atene, 18. decembra - Grška vlada namerava okoli 30.000 migrantom, ki so nezakonito vstopili v državo, izdati dovoljenja za bivanje in delo. V ta namen je danes parlamentu posredovala predlog spremembe ustrezne zakonodaje. Kot je pojasnil grški minister za delo Adonis Georgiadis, se je vlada za to odločila zaradi pomanjkanja delovne sile, zlasti v kmetijstvu.