Nevladniki zaradi novega naftnega polja tožijo britansko vlado

London, 18. decembra - Nevladniki so danes sprožili pravni postopek proti britanski vladi, ki je septembra odobrila projekt črpanja nafte na naftnemu polju Rosebank. Za to potezo sta se organizaciji Greenpeace in Uplift odločili v luči sprejetega dogovora na podnebni konferecni v Dubaju pretekli teden, ki poziva k umiku od fosilnih goriv.