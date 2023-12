Certifikate Mladim prijazna občina prejelo devet občin

Ljubljana, 18. decembra - V Ljubljani so danes podelili certifikate Mladim prijazna občina, ki ga je letos prejelo ali podaljšalo devet občin. Certifikat so prvič pridobile občine Divača, Dravograd, Hrastnik, Kobilje in Logatec. Prvič so ga obnovile Brda, Hajdina, Trebnje in Vojnik. Skupno je tako v Sloveniji nosilk certifikata 49, je pojasnil vodja programa Tadej Kobal.