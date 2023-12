V begunskem centru v FJK izbruhnil protest

Rim, 18. decembra - V sprejemnem centru za migrante v Gradišču ob Soči v italijanski deželi Furlanija - Julijska krajina so v soboto izbruhnili protesti. Migranti so v centru zanetili več požarov in v varnostno osebje metali različne predmete. Kot sporočajo nevladne organizacije, so protesti izbruhnili zaradi slabih razmer, v katerih so migranti prisiljeni bivati.