Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 18. decembra - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1700 metrov zmerna, druge stopnje, nižje pa majhna, prve stopnje. Ob izraziti otoplitvi bodo sredi dneva in popoldne nevarna predvsem strma južna pobočja, kjer so možni manjši do srednje veliki spontani plazovi mokrega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Predvsem okoli grebenov in vrhov visokogorja so na južnih straneh na novo nastale klože, ki se lahko ob večji obremenitvi tudi sprožijo. Na senčnih severnih straneh so lahko skrite šibke plasti. Previdnost je priporočljiva predvsem na prehodih med tanko in debelo snežno odejo, kjer se lahko sproži plaz kložastega snega.

V soboto je predvsem v visokogorju pihal okrepljen severnik, ki je na izpostavljenih mestih prenašal rahel sneg in gradil nove klože, zamete in opasti. V nedeljo je gore dosegel suh in zelo topel zrak. Ob sončnem vremenu se je sneg na strmih prisojnih delih ojužil in v sredogorju tudi talil. Sneg je danes ponoči pomrznil, nastala je skorja. V senčnih delih se stanje snežne odeje ni bistveno spremenilo. Snežna odeja ostaja suha, marsikje je od vetra precej preoblikovana. Ponekod poteka sreženje snežne odeje. Snega je v sredogorju razmeroma malo, prisoje so vse višje kopne. Več snega, glede na dolgoletno povprečje, je le v višjih predelih visokogorja, nad okoli 2300 metri.

Danes in v torek bomo še v območju visokega zračnega tlaka. Prevladovalo bo jasno in toplo vreme. Veter bo šibak, šele v torek popoldne bo ponekod zapihal zmeren zahodnik. Temperatura na 1500 metrih bo od 6 do 11, na 2500 metrih okoli 5 stopinj Celzija. Hladneje bo v senčnih predelih.

V sredo nas bo dosegla oslabljena vremenska motnja. Že zjutraj se bo od severozahoda pooblačilo. Iz srednje in visoke oblačnosti lahko rahlo naletava sneg. Proti večeru se bo začelo jasniti, zapihal bo šibak do zmeren veter severnih smeri. Hladneje bo. Temperatura na 1500 metrih bo sredi dneva okoli 2, na 2500 metrih okoli -4 stopinje Celzija. V četrtek se bo oblačnost spreminjala. Zapihal bo okrepljen veter zahodnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 1, na 2500 metrih okoli -6 stopinj Celzija. Tudi v nadaljevanju tedna kaže na večinoma suho in vetrovno vreme, brez posebnega mraza.

Sneg se bo na južnih straneh ob otoplitvi preobrazil in stabiliziral. Ob ohladitvi, od srede naprej, se bodo povečala poledenela pobočja. Medtem bo na senčnih straneh snežna odeja še vedno ponekod nestabilna, zato bo nevarnost proženja snežnih plazov nad okoli 1800 metri ostala zmerna, druge. stopnje. Plazovna nevarnost se bo le počasi zmanjševala.