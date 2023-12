Zagovornik s priporočili glede določanja upravičencev do brezplačnega prevoza

Ljubljana, 18. decembra - Zagovornik načela enakosti je priporočil, naj se v predlogu novele zakona o prevozih v cestnem prometu opredeli, zakaj so nekatere skupine prebivalstva upravičene do brezplačnega oz. subvencioniranega prevoza z medkrajevnimi avtobusi in vlaki, druge pa ne. Iz osnutka izhaja, da imetniki invalidske kartice do tega ne bodo upravičeni, je sporočil.