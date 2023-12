Muti v svoji rodni Ravenni z Jesensko trilogijo

Ravenna, 19. decembra - Slavni dirigent Riccardo Muti je v svoji rodni Raveni na severu Italije pripravil Jesensko trilogijo. V tamkajšnjem gledališču Dante Alighieri so v tednu dni do sobote na programu opera Norma Vincenza Bellinija, Verdijev Nabucco in gala večer z Verdijevimi arijami. Jesenska trilogija bo izvedena v okviru Ravenskega festivala.