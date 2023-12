Za sodelovanje v shemah kakovosti razpisanih več kot 800.000 evrov

Ljubljana, 18. decembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023 do 2027, s katerim razpisuje 838.000 evrov nepovratnih javnih sredstev. Vloge je mogoče oddati od 3. januarja do 28. februarja.