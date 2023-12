Slocero zahteva rešitve za prevzem odpadkov v termično obdelavo

Ljubljana, 18. decembra - Predelovalci komunalnih odpadkov, združeni v združenje centrov GIZ Slocero, od pristojnih zahtevajo zavezujoče rešitve za prevzem nakopičene gorljive frakcije. Če do torka ne bo odgovora, bodo sprejeli ukrepe, ki bodo imeli finančne posledice za uporabnike njihovih storitev zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov, so napovedali.