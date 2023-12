Za sofinanciranje 115 programov mladinskega dela v prihodnjih dveh letih 3,7 milijona evrov

Ljubljana, 18. decembra - Na javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2024 in 2025 Urada RS za mladino je bilo za sofinanciranje odobrenih 115 programov v skupni višini 3,7 milijona evrov. Rezultati javnega poziva so objavljeni na spletni strani urada za mladino, so danes sporočili iz urada.