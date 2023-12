EU in Kenija s trgovinskim sporazumom v okrepljeno sodelovanje

Nairobi, 18. decembra - EU in Kenija sta po dolgotrajnih pogajanjih danes podpisali trgovinski sporazum, namenjen vzpodbujanju pretoka blaga med trgoma, povečanju naložbenih tokov in trajnostni gospodarski rasti. Kot so danes sporočili iz Bruslja, je omenjeni sporazum najambicioznejši trgovinski sporazum, ki ga je EU kadar koli podpisala z državo v razvoju.