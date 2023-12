Apače, 18. decembra - V Stogovcih v občini Apače bodo prihodnje leto zgradili nov vrtec. To bo prva vrtčevska zgradba v kraju, saj so doslej dejavnost izvajali v preurejeni stanovanjskih hiši. Naložba je vredna nekaj več kot 1,5 milijona evrov, dela pa bodo končali predvidoma do septembra 2024.