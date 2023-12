Severovzhodno Avstralijo prizadele poplave

Brisbane, 18. decembra - Severovzhodno Avstralijo so prizadele poplave, zaradi katerih so morali ponoči evakuirati več kot 300 ljudi, nekatere so reševali tudi z vojaškimi helikopterji. O škodi so poročali iz 400 kilometrov dolgega obalnega pasu na severu zvezne države Queensland, poročil o mrtvih ali ranjenih pa ni bilo. Del države se medtem sooča tudi s hudo vročino.