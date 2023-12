Zaskrbljenost zaradi napetosti v Rdečem morju draži nafto

Singapur, 18. decembra - Surova nafta se je v današnjem trgovanju podražila. Na naftnem trgu po poročanju nemške tiskovne agencije dpa vlada zaskrbljenost zaradi napetih razmer v Rdečem morju, kjer so hutijski uporniki, ki jih podpira Iran, napadli več ladij, zaradi česar so nekateri ladjarji sporočili, da do nadaljnjega ne bodo več pluli čez Rdeče morje.