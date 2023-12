Azijske borze v nov teden večinoma s padci

Tokio, 18. decembra - Azijske borze so v nov trgovalni teden vstopile večinoma s padci osrednjih indeksov. Vlagatelji so po dobičkih v preteklem tednu stopili korak nazaj, potem ko so trgi še naprej pozorni na odločitve centralnih bank glede gibanja obrestnih mer. Ta teden bo zasedala japonska centralna banka Bank of Japan, ki naj bi zaostrila svojo ohlapno politiko.