Božički pozdravili tudi otroke na ljubljanski pediatriji

Ljubljana, 18. decembra - Člani Jamarske reševalne službe Slovenije, preoblečeni v Božičke, so se danes že deseto leto zapored spustili s strehe ljubljanske pediatrične klinike in skozi okna pozdravljali otroke v bolniških sobah. Poleg Božičkov z darili so otrokom bivanje v bolnišnici polepšali tudi znani, med drugim Nipke in Challe Sale.