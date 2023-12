Čilenci na referendumu znova zavrnili novo ustavo

Santiago de Chile, 18. decembra - Volivci v Čilu so v nedeljo na referendumu s 56 odstotki proti 44 zavrnili možnost, da bi veljavno ustavo, sprejeto v času vojaške diktature Augusta Pinocheta, nadomestila nova, ki so jo podprle zlasti desne in konservativne skupine. To je bil že drugi neuspešen poskus spremembe čilenske ustave v nekaj več kot letu dni.