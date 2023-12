Ljubljana, 18. decembra - Vodja oddelka za državno mejo in tujce na PU Novo mesto Bojan Tomc bo danes ob 12. uri pred policijsko postajo za izravnalne ukrepe Novo mesto na mejnem prehodu Obrežje dal izjavo za medije o izvajanju nalog policistov na kontrolnih točkah na meji s Hrvaško in nedovoljenih prehodih državne meje, so sporočili s PU Novo mesto.