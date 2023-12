Boston ostaja na vrhu vzhoda s 14. domačo zmago v nizu

Boston, 18. decembra - Košarkarji Boston Celtics so v severnoameriški ligi NBA ohranili zmagoviti niz v domači dvorani, potem ko so na krilih razpoloženega Jaylena Browna s 114:97 premagali Orlando Magic. To je bila njihova 14. domača zmaga. Milwaukee Bucks po zmagi nad Houston Rockets s 128:119 ostajajo na drugem mestu vzhodne konference za vodilnimi Kelti.