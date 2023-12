Severna Koreja izstrelila dve balistični raketi

New York, 18. decembra - Severna Koreja je v nedeljo izstrelila balistično raketo kratkega dosega, davi pa še podobno raketo dolgega dosega, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na južnokorejsko vojsko in japonsko vlado. Obe raketi sta padli v Japonsko morje. Pjongjang je pred tem ostro kritiziral tesnejše jedrsko sodelovanje med ZDA in Južno Korejo.