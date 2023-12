Pregled - šport, 17. 12. (nedelja)

LJUBLJANA - Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetovni lestvici, bo maja debitiral na dirki po Italiji. To so potrdili organizatorji, potrditev pa začinili z videom, objavljenim na družbenih omrežjih. Posnetek prikazuje Pogačarja, kako se prebija skozi letališki terminal in vstopa v taksi, nato pa v kamero reče "Andiamo!" ali po slovensko gremo.

BLED - Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je na Bledu končala nastope na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B). Slovenci so v zadnjem krogu premagali Ukrajino s 5:3. S peto zmago na SP so si zagotovili prvo mesto in s tem napredovanje v višji kakovostni razred tega tekmovanja naslednje leto.

HERNING - Rokometašice Francije so tretjič postale svetovne prvakinje. V finalu 26. svetovnega prvenstva v Herningu na Danskem so premagale branilke naslova Norvežanke z 31:28 (20:17). Na tekmi za bron je Danska premagala Švedsko z 28:27 in osvojila sedmo medaljo na SP, četrto bronasto.

HERNING - Znane so tekmice slovenskih rokometašic na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre 2024. Poleg Paragvaja, ki si je mesto zagotovil s tretjim mestom na prvenstvu Amerik, sta to še šesto- in sedmouvrščeni reprezentanci svetovnega prvenstva, Nemčija in Črna gora.

ALTA BADIA - Švicar Marco Odermatt je zmagal na prvem od dveh veleslalomov za svetovni pokal alpskih smučarjev v Alta Badii. Odermatt je vodil že po prvi vožnji. Slovenski finalist Žan Kranjec se je na poledeneli progi na postavitvi trenerja Matjaža Požarja zelo dobro znašel in zasedel tretje mesto. Drugi je bil po izjemnem finalu Hrvat Filip Zubčić.

ENGELBERG - Najboljši to zimo Stefan Kraft je v finalu z izjemnim skokom s petega skočil na prvo mesto tekme svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Engelbergu. Za dvojno avstrijsko slavje je z drugim mestom poskrbel vodilni po prvi seriji, Jan Hörl. Lovro Kos in Anže Lanišek sta zasedla sedmo oziroma deveto mesto.

VAL D'ISERE - Italijanka Federica Brignone je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Val d'Iseru. Slovenka Ilka Štuhec je bila 15., medtem ko je kar 25 tekmovalk odstopilo, tudi vodilna Američanka Mikaela Shiffrin.

LENZERHEIDE - Francoska biatlonka Justine Braisaz-Bouchet je zmagovalka tekme svetovnega pokala s skupinskim startom v Lenzerheideju. Brez zgrešenega strela je s progo opravila v 36:04,6 minute. Edina Slovenka Anamarija Lampič je bila ob šestih zgrešenih strelih 16., Lovro Planko pa je na moški tekmi zasedel 30. mesto.

PORTLAND - Slovenski as Luka Dončić je znova blestel na košarkarskih igriščih v severnoameriški ligi NBA. Na gostovanju Dallas Mavericks v Portlandu je s 40 točkami prispeval levji delež k zmagi s 131:120, ob tem pa dodal še 12 skokov in deset podaj za peti trojni dvojček sezone.

SEATTLE - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL dosegli zmago po kazenskih strelih s 3:2 proti Seattle Kraken. Kapetan kraljev Anže Kopitar je za gostujočo zasedbo dosegel zadetek v 38. minuti tekme v Climate Pledge Areni za vodstvo z 2:1. Hrušičan je bil tudi izvajalec kazenskega strela, a je bil neuspešen.