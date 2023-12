Na posvetu diplomacije uvodoma o izzivih pred Slovenijo kot članico VS ZN

pripravila Marko Stanojević in Maja Cerkovnik

Brdo pri Kranju, 17. decembra - Na Brdu pri Kranju se je danes začel 27. letni posvet slovenske diplomacije, zadnji dogodek v seriji priprav Slovenije na članstvo v Varnostnem svetu ZN. Zunanja ministrica ter predsednici republike in DZ so v uvodnih nagovorih nestalno članstvo Slovenije v VS ZN označile za uspeh diplomacije ter omenile izzive, ki so pred ZN in Slovenijo.