Bayer in Bayern nadaljujeta mrtvi tek

Leverkusen, 17. decembra - Nogometaši Bayerja so nadaljevali odlične igre v tej sezoni v nemškem prvenstvu, saj so v 15. krogu bundeslige doma v Leverkusnu premagali Eintracht s 3:0. Tudi njihovi prvi zasledovalci na lestvici, nogometaši Bayerna Münchna so na domačem stadionu slavili visoko zmago; prav tako s 3:0 so premagali Stuttgart.