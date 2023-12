Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. in 17. 12.)

Ljubljana, 17. decembra - Tuje tiskovne agencije so v soboto in nedeljo med drugim poročale o skupni izjavi avstrijskih parlamentarnih političnih strank, ki so se zavzele za zaprtje krške nuklearke (Nek). Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala o prometnem prekršku 28-letnega slovenskega državljana.