Pogačar gre na Giro

Ljubljana, 17. decembra - Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetovni kakovostni lestvici, bo maja debitiral na dirki po Italiji. To so danes potrdili organizatorji, potrditev pa začinili z videom, objavljenim na družbenih omrežjih. Posnetek prikazuje Pogačarja, kako se prebija skozi letališki terminal in vstopa v taksi, nato pa v kamero reče "Andiamo" (gremo).