Arsenal in Aston Villa ne popuščata

London, 17. decembra - V 17. krogu angleške nogometne lige je na sporedu derbi med do tega kroga vodilnim Liverpoolom in Manchester Unitedom, še pred tem pa sta svojo nalogo uspešno opravila najbližja zasledovalca Liverpoola Arsenal in Aston Villa, ki sta ga z zmagama vsaj začasno prehitela na lestvici.