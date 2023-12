Na pobočju Jalovca poškodovan turni smučar

Bovec, 17. decembra - Na južnem območju Jalovca v občini Bovec je sredi dneva plaz zasul turnega smučarja. Gorski reševalci iz Bovca in Kranjske gore so z dežurno ekipo gorske reševalne službe z Brnika poškodovanega smučarja oskrbeli in s pomočjo helikopterja Slovenske vojske prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, poroča center za obveščanje.