Pregled - svet, 17. 12. (nedelja)

BEOGRAD - V Srbiji potekajo predčasne parlamentarne volitve, pokrajinske volitve v Vojvodini ter lokalne volitve v Beogradu in še 65 drugih lokalnih samoupravah. Favorit parlamentarnih volitev je vladajoča Srbska napredna stranka, opozicija pa ima največ možnosti za zmago v Beogradu. Volišča se bodo zaprla ob 20. uri, prvi neuradni izidi bodo po napovedih znani pozno zvečer.

GAZA - Izrael je izvedel nove napade na območje Gaze, medtem ko se izraelski voditelji soočajo z vse večjim pritiskom, da zagotovijo izpustitev talcev, ki jih zadržuje Hamas. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v soboto nakazal možnost pogajanj s Hamasom, a poudaril, da se bo ofenziva na Gazo nadaljevala, dokler Hamas ne bo uničen. Hamas je ponovno poudaril, da brez prenehanja izraelskih napadov na območje Gaze ni pripravljeno na pogajanja z Izraelom.

TEL AVIV/ŽENEVA - Izrael je odprl mejni prehod Kerem Šalom za dostavo humanitarne pomoči na območje Gaze. Prvi konvoj 79 tovornjakov je vstopil na območje enklave, kjer so ga pričakale množice ljudi, ki si skušajo zagotoviti najnujnejše življenjske potrebščine. Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila na katastrofalne razmere v bolnišnici Al Šifa na severu Gaze, ki je bila močno poškodovana v izraelskem bombardiranju. Opozorila je, da več deset tisoč razseljenih ljudi uporablja bolnišnično poslopje in druge dele njenega kompleksa kot zatočišče. Tam močno primanjkuje pitne vode in hrane.

LONDON/BERLIN/TEL AVIV - Nemčija in Velika Britanija sta pozvali k trajni prekinitvi ognja na območju Gaze. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock in njen britanski kolega David Cameron sta v skupnem prispevku za britanski Sunday Times zapisala, da je treba storiti vse za trajno prekinitev ognja, ki bo privedla do trajnega mir. K takojšnjemju in trajnemu premirju v Gazi je v Izraelu pozvala francoska zunanja ministrica Catherine Colonna.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je na kongresu njegove stranke Enotna Rusija napovedal, da bo Rusija suverena in samozadostna država, kar bo eden od ključnih ciljev njegovega novega petega mandata v Kremlju, za katerega se bo potegoval na volitvah marca prihodnje leto. Odločitve bomo sprejemali sami, brez namigov iz tujine, je dejal. V pogovoru za rusko televiziji pa je bojazni Zahoda zaradi možnega ruskega napada na državo članico zveze Nato zavrnil kot popolno neumnost.

KIJEV - Ukrajinska vojska je sporočila, da je ponoči prestregla dve ruski raketi in odbila 20 napadov z brezpilotnimi letalniki. Moskva pa je poročala o sestrelitvi 33 brezpilotnih letal, izstreljenih iz Ukrajine. Po navedbah ukrajinskih oblasti je bil v napadih ruskih dronov na območju Odese ubit moški. Sestreljeni dron je strmoglavil na hišo in eksplodiral, je sporočila ukrajinska vojska.

TRIPOLI - V nesreči čolna pred obalo Libije je umrlo najmanj 61 ljudi, je v soboto sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Med žrtvami so tudi ženske in otroci. Na čolnu je bilo po navedbah organizacije, ki se sklicuje na izjave preživelih, 86 migrantov. Večina žrtev je iz Nigerije, Gambije in drugih afriških držav. Osrednje Sredozemlje je še naprej ena najnevarnejših migracijskih poti na svetu, so sporočili iz Mednarodne organizacije za migracije.

LIZBONA - Portugalska vladajoča socialistična stranka je za svojega vodjo izbrala nekdanjega ministra za infrastrukturo Pedra Nuna Santosa, ki bo stranko popeljal na predčasne parlamentarne volitve 10. marca prihodnje leto. Stranka je novega voditelja izbrala, potem ko je novembra zaradi korupcijskega škandala odstopil premier Antonio Costa in se obenem poslovil s položaja generalnega sekretarja stranke.

ZAGREB - Na Hrvaškem ponovno raste število okuženih s koronavirusom. V tednu dni so zabeležili 42 smrtnih primerov covida-19, so povedali na hrvaškem zavodu za javno zdravstvo. Kljub porastu okuženih bolnišnice niso preobremenjene. Epidemiolog Bernard Kaić je povedal, da zadnje tri tedne raste število na novo okuženih, a položaj ni tako dramatičen kot pred dvema letoma.

SANTIAGO DE CHILE - V Čilu poteka referendum o novi ustavi. Desne in konservativne skupine so pozvale k potrditvi, levičarske stranke in združenja pa k zavrnitvi predloga. Gre za drugi poskus, da bi južnoameriška država dobila novo ustavo. Prvič so predlog nove ustave volivci zavrnili septembra lani. Javnomnenjske ankete napovedujejo, da bodo volivci tudi tokrat glasovali proti. Opozicija je sicer današnje glasovanje predstavila kot referendum o predsedniku Gabrielu Boricu.

KARTUM - V Sudanu sta napredovanje paravojaških enot RSF pod vodstvom Mohameda Hamdana Dagloja in krepitev spopadov sprožila nov val beguncev. Kot je sporočila nevladna organizacija Mednarodni reševalni odbor, je od petka na udaru tudi območje okoli mesta Wad Madani, ki je doslej veljalo za varno območje.