Izidi smučarskega teka v Trondheimu (2)

- moški, klasična tehnika, 10 km 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 24:43,1 2. Paal Golberg (Nor) +17,7 3. Henrik Doennestad (Nor) 21,1 4. Calle Halfvarsson (Šve) 23,0 5. Erik Valnes (Nor) 34,4 ... 62. Miha Ličef (Slo) 2:44,3 68. Vili Črv (Slo) 3:30,7 - svetovni pokal, moški, skupno (10/37 preizkušenj): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 734 točk 2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 727 3. Paal Golberg (Nor) 652 4. Erik Valnes (Nor) 519 5. Calle Halfvarsson (Šve) 513 ... 68. Miha Šimenc (Slo) 63 - ženske, klasična tehnika, 10 km 1. Victoria Carl (Nem) 28:13,6 2. Rosie Brennan (ZDA) +19,6 3. Ebba Andersson (Šve) 21,6 4. Jessie Diggins (ZDA) 28,3 5. Kerttu Niskanen (Fin) 42,1 - svetovni pokal, ženske, skupno (10/37 preizkušenj): 1. Jessie Diggins (ZDA) 724 2. Emma Ribom (Šve) 668 3. Rosie Brennan (ZDA) 631 4. Ebba Andersson (Šve) 552 5. Linn Svahn (Šve) 539 ... 72. Anja Mandeljc (Slo) 41 88. Eva Urevc (Slo) 19