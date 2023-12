Slovenske rokometašice za Pariz 2024 proti Črni gori, Nemčiji in Paragvaju

Herning, 17. decembra - Znane so tekmice slovenskih rokometašic na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre 2024. Poleg Paragvaja, ki si je mesto zagotovil s tretjim mestom na prvenstvu Amerik, sta to še šesto- in sedmouvrščeni reprezentanci svetovnega prvenstva, ki se bo danes končalo na Danskem. To sta Nemčija in Črna gora.