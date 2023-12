Izidi smučarskega teka v Trondheimu

- moški, klasična tehnika, 10 km 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 24:43,1 2. Paal Golberg (Nor) +17,7 3. Henrik Doennestad (Nor) 21,1 4. Calle Halfvarsson (Šve) 23,0 5. Erik Valnes (Nor) 34,4 ... 62. Miha Ličef (Slo) 2:44,3 68. Vili Črv (Slo) 3:30,7 - svetovni pokal, skupno (10/37 preizkušenj): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 734 točk 2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 727 3. Paal Golberg (Nor) 652 4. Erik Valnes (Nor) 519 5. Calle Halfvarsson (Šve) 513 ... 68. Miha Šimenc (Slo) 63