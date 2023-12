Čilenci na referendumu glasujejo o novi ustavi

Santiago de Chile, 17. decembra - V Čilu danes poteka referendum o novi ustavi. Približno 15 milijonov volilnih upravičencev odloča o tem, ali naj veljavno ustavo, sprejeto v času vojaške diktature, nadomesti nova. Desne in konservativne skupine so pozvale k potrditvi, levičarske stranke in združenja pa k zavrnitvi predloga, poroča francoska tiskovna agencija AFP.