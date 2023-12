Siol: Člani ASK Branik Maribor nezadovoljni z dogovorom s SZS

Maribor, 17. decembra - Smučarski delavci, ki so vrsto let skrbeli za pripravo proge za Zlato lisico, so na sobotni skupščini ASK Branik Maribor protestirali proti temu, da bo jubilejno 60. Zlato lisico pripravila Smučarska zveza Slovenije, poroča Siol. Kot sramotno so označili prodajno ceno za blagovno znamko Zlate lisice.