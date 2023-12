Na simpoziju ob obletnici Medicorja poudarili uvajanje novih metod zdravljenja

Portorož, 17. decembra - Na mednarodnem simpoziju, ki so ga v Portorožu pripravili ob 20-letnici delovanja Medicinskega centra Medicor, je ustanoviteljica centra Metka Zorc poudarila pomen in uspešnost novih metod zdravljenja, ki so jih v dveh desetletjih prinesli v slovenski prostor. V 20 letih je bilo v Medicorju operiranih prek 50.000 bolnikov.