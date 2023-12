V Srbiji do 10. ure glasovalo 10 odstotkov volilnih upravičencev

Beograd, 17. decembra - V Srbiji danes potekajo predčasne parlamentarne volitve, pokrajinske volitve v Vojvodini ter lokalne volitve v Beogradu in še 65 drugih lokalnih samoupravah. Do 10. ure je glasovalo slabih 10 odstotkov volilnih upravičencev, je sporočila volilna komisija. Volišča, ki so se odprla ob 7. uri, bodo odprta do 20. ure.