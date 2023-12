Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 17. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zaradi poplavljenih vozišč popolne zapore na cestah Imeno-mejni prehod Imeno, Smednik-Zameško-Kostanjevica med Koprivnikom in Malencami, na lokalnih cestah Cikava-Paradišče in Šmarje Sap-Lipoglav v podvozih pod avtocesto ter na lokalni cesti Koritno-Lešje pri Koritnem.