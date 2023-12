Mladi Slovenci na Bledu osvojili svetovni naslov

Bled, 17. decembra - Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je danes na Bledu končala nastope na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B). Slovenci so v zadnjem krogu premagali Ukrajino s 5:3 (1:0, 2:3, 2:0). S peto zmago na SP so si zagotovili prvo mesto in s tem napredovanje v višji kakovostni razred tega tekmovanja naslednje leto.