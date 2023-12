Kamničanke prvi del tekmovanja končale s popolnim izkupičkom

Ljubljana, 16. decembra - Odbojkarice Calcita Volleyja so prvi del 1. DOL Sportklub končale s popolnim izkupičkom 14 zmag ter 42 točk. Izgubile so le dva niza, danes pa so bile s 3:0 zanesljive proti Formisu. Na obračunu med Luko Koprom in Novo KBM Branikom je odločil peti niz, slavile pa so Mariborčanke.