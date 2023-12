Mrtvi tek Calcita Volleyja in ACH Volleyja se nadaljuje

Ljubljana, 16. decembra - Odbojkarji Calcita Volleyja in ACH Volleyja so v 13. krogu 1. DOL Sportklub zabeležili 12. zmago. Kamničani so bili na domačem parketu po tesnem dvoboju boljši od Alpacema Kanala s 3:0 v nizih, medtem ko so Ljubljančani prav tako s 3:0, a v gosteh premagali Panvito Pomgrad.