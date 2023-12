Dortmund le s točko, Leipzig zanesljivo premagal Hoffenhiem

Leipzig, 16. decembra - Nogometaši Borussie Dortmund so v tekmi 15. kroga bundeslige v gosteh igrali 1:1 z Augsburgom. Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla pa je v večerni tekmi premagal Hoffenheim s 3:1. Vodilne ekipe bodo igrale v nedeljo, Bayer bo gostil Eintracht, med seboj bosta igrala drugi Bayern in do tega kroga tretji Stuttgart.