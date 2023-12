Pregled - svet, 16. 12. (sobota)

VATIKAN - Vatikansko sodišče je obsodilo nekdaj vplivnega kardinala Giovannija Angela Becciuja na pet let in pol zapora zaradi spornih finančnih poslov ter mu prepovedalo opravljanje javnih funkcij. Nekdanji svetovalec papeža Frančiška, ki je nekoč veljal za papeškega kandidata, je vztrajno zanikal očitke glede finančnega kriminala in zlorabe položaja. Skupno so izrekli zaporne kazni v višini 37 let in en mesec in odredili zaplembo sredstev v skupni vrednosti 166 milijonov evrov.

TEL AVIV/GAZA/KATAR - Izraelska vojska je v petek sporočila, da so njeni pripadniki pomotoma ubili tri izraelske talce, potem ko so jih po pomoti identificirali kot grožnjo med operacijo proti Hamasu v mestu Gaza. Dan kasneje so pojasnili, da so imeli moški pri sebi improvizirano belo zastavo. Izraelske sile so izrazile globoko obžalovanje zaradi tragičnega incidenta. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je smrt omenjenih treh talcev označil za "neznosno tragedijo". Po smrti treh talcev se je v Tel Avivu v petek zbralo več sto protestnikov. Od vlade so zahtevali sklenitev novega dogovora o osvoboditvi talcev. V Katarju medtem potekajo pogajanja o novem začasnem premirju.

KOEBENHAVN/HAMBURG/LONDON/WASHINGTON - Štirje ladjarji Maersk, Hapag-Lloyd, MSC in CMA CGM so sporočili, da ne bodo več pluli čez Rdeče morje, dokler ne bo zagotovljena varna plovba. Ravno v petek je izstrelek, ki so ga izstrelili Hutiji, zadel ladjo nemškega ladjarja Hapag-Lloyd. Medtem so v Rdečem morju znova sestrelili več dronov. Ameriška bojna ladja je sestrelila 14 dronov, ki so jih izstrelili z območja Hutijev, britanski rušilev pa dron, ki je nadzoroval ladijski promet.

GAZA - V napadu z brezpilotnim letalnikom v petek ubit snemalec katarske televizije Al Jazeera. Na pogrebu snemalca Samer Abu Dakaja v mestu Han Junis na jugu enklave dan kasneje se je zbrala množica ljudi. Združenje tujih novinarjev (FPA) pa je pozvalo k preiskavi smrti.

JERUZALEM/BEJRUT - Izraelska zračna obramba je prestregla dva brezpilotna letalnika, ki ju je iz Libanona izstrelilo tamkajšnje oboroženo gibanje Hezbolah. Eden od letalnikov je strmoglavil na območje mesta Margaliot. Izraelska vojska se je odzvala s povračilnimi napadi. V napadu naj bi bili ranjeni štirje izraelski vojaki.

RIM - Ukrepi proti nezakonitim migracijam so bili osrednja tema srečanja med predsedniki vlad Italije, Velike Britanije in Albanije. Italijanska premierka Gerogia Meloni in britanski premier Rishi Sunak sta se dogovorila, da bosta njuni državi sofinancirali skupni projekt prostovoljnih repatriacij migrantov v države izvora. Projekt bo potekal v okviru Mednarodne organizacije za migracije (IOM) in je namenjen predvsem migrantom, ki so obtičali v Tuniziji. Albanski premier Edi Rama pa je zagotovil, da je dogovor med Albanijo in Italijo o vzpostavitvi sprejemnih centrov za migrante je skladen z ustavo.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin bo na predsedniških volitvah marca prihodnje leto kandidiral kot neodvisni kandidat. Skupina ruskih politikov, športnikov in umetnikov ga je medtem predlagala za kandidata. Sledilo bo zbiranje podpisov, preden bo Putin uradno potrjen za kandidata na predsedniških volitvah. To bi mu omogočilo obstanek na oblasti najmanj do leta 2030.

KUVAJT - Po treh letih vladanja je umrl kuvajtski emir, šejk Navaf al Ahmad al Sabah. Star je bil 86 let, v zadnjem času pa se je spopadal z zdravstvenimi težavami, zaradi katerih so ga večkrat sprejeli v bolnišnico. Kmalu po smrti šejka Navafa je vladni kabinet za novega emirja že potrdil prestolonaslednika, 83-letnega šejka Mešala al Ahmada al Sabaha.

MOSKVA/KIJEV - Več ukrajinskih regij je bilo tarča novega ruskega napada z brezpilotnimi letalniki. Zračna obramba je večino dronov sestrelila, so sporočile letalske sile, pri čemer o morebitnih žrtvah ali škodi napadov niso poročale. Tarča napadov z ukrajinskimi droni so bile tudi nekatere obmejne ruske regije, med njimi okupirani Krim. V ukrajinskem raketnem napadu na vas Nova Majačka v okupiranem delu regije Herson sta bila ubita dva civilista, še dva pa sta bila ranjena, je sporočil proruski guverner regije Vladimir Saldo.

BUDIMPEŠTA/BRUSELJ - Madžarska namerava dati veto na vstop Bolgarije v schengensko območje, če Sofija ne bo odpravila tranzitne dajatve na ruski plin, je dejal madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. Prepričan je namreč, da je dajatev v popolnem nasprotju z evropsko zakonodajo. Bolgarski premier Nikolaj Denkov je ta teden ob robu vrha EU potrdil, da so prejeli svarilo Budimpešte glede dajatve in da si ne nameravajo postavljati dodatnih ovir na poti do schengna.

WASHINGTON - Zvezna porota v Washingtonu je v petek nekdanjemu županu New Yorka Rudyju Giulianiju naložila plačilo odškodnine 148 milijonov dolarjev (135,7 milijona evrov) dvema volilnima delavkama iz Georgie, ki sta ga tožili, da ju je obrekoval in ogrožal njuno varnost. Giuliani je po odločitvi porote napovedal pritožbo.

LOS ANGELES - Ameriški igralec Matthew Perry, ki je zaslovel z vlogo Chandlerja Binga v seriji Prijatelji, je konec oktobra umrl zaradi učinkov zdravila ketamin v kombinaciji s težavami srca in utopitvijo. Utopitev je bila glede na v petek objavljeno poročilo mrliškega oglednika nesreča, saj da je Perry najverjetneje izgubil zavest in se potopil pod vodo.