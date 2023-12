City le remiziral, kapetan Lutona se je zgrudil na igrišču

Manchester, 16. decembra - Nogometaši Manchester Cityja so v 17. krogu angleškega prvenstva remizirali proti Crystal Palaceu z 2:2. Do neljubega dogodka pa je prišlo na tekmi med Bournemouthom in Lutonom, na njej se je v drugem polčasu zgrudil kapetan gostov Tom Lockyer, zaradi česar so tekmo prekinili in kasneje tudi prestavili.