Kardinala Becciuja obsodili na pet let in pol zapora

Vatikan, 16. decembra - Vatikansko sodišče je danes obsodilo nekdaj vplivnega kardinala Giovannija Angela Becciuja na pet let in pol zapora zaradi spornih finančnih poslov. Nekdanji svetovalec papeža Frančiška, ki je nekoč veljal za papeškega kandidata, je vztrajno zanikal očitke glede finančnega kriminala in zlorabe položaja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.