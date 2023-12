Izidi smučarskega teka v Trondheimu

* Izidi, 20 km, skiatlon: - moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 43:50,7 2. Andre Musgrave (VBr) +0,7 3. Didrik Toenseth (Nor) 0,8 ... 58. Miha Ličef (Slo) 6:29,2 - vrstni red v svetovnem pokalu (8/34): 1. Harald Oestberg Amundesn (Nor) 655 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 634 3. Paal Golberg (Nor) 557 ... 58. Miha Šimenc (Slo) 74 ... - ženske: 1. Ebba Andersson (Šve) 48:23,4 2. Jessie Diggins (ZDA) +15,2 3. Heidi Weng (Nor) 16,7 ... - vrsni red v svetovnem pokalu (8/34): 1. Jessie Diggins (ZDA) 724 točk 3. Emma Ribom (Šve) 668 2. Rosie Brennan (ZDA) 631 ... 72. Anja Mandeljc (Slo) 41 88. Eva Urevc (Slo) 19