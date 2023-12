Izidi smučarskih skokov za moške v Engelbergu

* Izidi: 1. Pius Paschke (Nem) 316,8 točke (135/135 m) 2. Markus Lindvik (Nor) 315,1 (138/135,5) 3. Stefan Kraft (Avt) 313,3 (131/132,5) 4. Halvor Egner Granerud (Nor) 307,3 (135/132) 5. Anže Lanišek (Slo) 306,8 (131,5/131,5) 6. Johann Andre Forfang (Nor) 305 (138/143,5) .... 9. Timi Zajc (Slo) 302,1 (136/133) 15. Domen Prevc (Slo) 288,5 (133,5/127,5) 16. Peter Prevc (Slo) 287,7 (128/130) - diskvalifikacija: Lovro Kos (Slo) * Svetovni pokal, skupno (7/32): 1. Stefan Kraft (Avt) 569 2. Andreas Wellinger (Nem) 402 4. Pius Paschke (Nem) 383 3. Karl Geiger (Nem) 364 5. Jan Hörl (Avt) 254 6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 245 ... 7. Anže Lanišek (Slo) 223 13. Peter Prevc (Slo) 159 16. Timi Zajc (Slo) 149 20. Domen Prevc (Slo) 81 24. Lovro Kos (Slo) 51 40. Žiga Jelar (Slo) 7 * Pokal narodov (7/38): 1. Nemčija 1495 2. Avstrija 1381 3. Slovenija 670 ...