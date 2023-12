Ubiti izraelski talci so imeli pri sebi belo zastavo

Tel Aviv, 16. decembra - Izraelska vojska je razkrila nove podrobnosti glede smrti izraelskih talcev, ki so jih pomotoma ubili v petek. Ubiti moški so izstopili iz stavbe več ducat metrov stran od vojakov, pri tem so bili brez majic, eden od njih pa je imel na palici obešen kos belega blaga, poroča nemška tiskovna agencija dpa.