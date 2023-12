Kitajska izdala opozorilo zaradi neobičajno nizkih temperatur

Peking, 16. decembra - Kitajski meteorološki urad je danes izdal opozorilo zaradi nizkih temperatur in napovedal, da bo hladna fronta v prihodnjih dneh zajela večji del države, trajala pa naj bi do torka. Hladno vreme je že ohromilo promet, zlasti na severu države. Do torka pa bi lahko ponekod izmerili rekordno nizke temperature, poroča francoska tiskovna agencija AFP.