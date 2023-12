Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 16. decembra - Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na jugovzhodu države. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo večji del dneva po nižinah megleno, v višjih legah in na Primorskem pa bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 3, v alpskih dolinah -7, najvišje dnevne od 4 do 10, na Goriškem okoli 13 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo suho vreme. Več sonca bo v gorah in na Primorskem, po nižinah pa bo precej megle in nizke oblačnosti.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo prevladuje območje visokega zračnega tlaka. Nad Egejskim morjem pa je ciklon. Nad naše kraje v višinah s severovzhodnimi vetrovi doteka postopno toplejši in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo v Kvarnerju. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka do zmerna burja.

V nedeljo bo pretežno jasno, marsikje po nižinah bo večji del dneva megla. Več oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden, v krajih s sončnim vremenom tudi spodbuden.