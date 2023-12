Organizatorjem smrtonosnega ultramaratona zaporne kazni

Peking, 16. decembra - Prireditelje ultramaratona na severozahodu Kitajske leta 2021, med katerim je v ekstremnih razmerah umrlo 21 tekačev, je sodišče v Baiyinu, mestu v provinci Gansu, obsodilo na večletne zaporne kazni od treh do petih in pol let, poročanje kitajskih državnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.