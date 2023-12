Šesta ničla hokejistov Vegasa

New York, 16. decembra - Vegas Golden Knights, aktualni prvaki in tudi letos vodilno moštvo severnoameriške profesionalne lige, so na svoji 31. tekmi tekmi sezone zabeležili šesti poraz po rednem delu tekme. V domači dvorani so morali priznati premoč Buffalu, ki je do točk prišel po zaslugi odlične zadnje tretjine.